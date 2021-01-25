25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвая водитель во дворе врезалась в два автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля "Форд" женщина 1961 года рождения, двигаясь в состоянии алкогольного опьянения по дворовой территории дома №55 по улице Филимонова, совершила наезды на автомобили "Мазда" и "Ситроен", - рассказали в ГАИ.

Очевидец достал ключи из замка зажигания. Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

По результатам освидетельствования, концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила около 2,5 промилле.

"Если вы увидели на проезжей части нетрезвого пешехода (велосипедиста) или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите об этом в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ГАИ.-0-