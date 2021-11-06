В Минске нетрезвый бесправник перевозил семью с ребенком

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый бесправник перевозил в автомобиле семью с малолетним ребенком. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Накануне вечером сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска в районе пересечения пр.Жукова с ул.Автодоровской остановили "Форд". За рулем иномарки находился 43-летний минчанин. Помимо него в салоне ехала семья с малолетним ребенком.

"С первых минут общения с водителем инспекторы ГАИ заподозрили, что мужчина нетрезв: от него доносился резкий запах алкоголя. Незамедлительно минчанина доставили на освидетельствование, результат которого подтвердил предположение милиционеров: концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 1 промилле", - говорится в сообщении.

Кроме того, было установлено, что мужчина лишен права управлять транспортом за совершенное дорожно-транспортное происшествие.

Нарушитель был отстранен от управления, на него составлены административные протоколы по ч.2. ст.18.15 КоАП (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) и ч.2 ст.18.14 КоАП (управление транспортом без права управления этим средством повторно в течение года после административного взыскания). Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекция напоминает: недопустимо управлять транспортом в нетрезвом виде.-0-