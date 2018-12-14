В Минске нетрезвый работник угнал авто фирмы и попал в ДТП

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19-летний нетрезвый работник угнал автомобиль фирмы и совершил ДТП, повредив еще два авто, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Машина принадлежит организации, где парень работал неофициально. "Он пояснил, что после рабочего дня позвонил другу и пригласил его выпить пиво прямо на работе. Спустя некоторое время парень предложил прокатиться на служебном автомобиле. Друг пытался отговорить, но тот настаивал. Имея доступ в кабинет директора фирмы, молодой человек похитил ключ от служебной машины. На закрытой территории он совершил ДТП. В результате были повреждены три автомобиля, в том числе машина, на которой катался подвыпивший работник", - рассказали в ГУВД.

На следующий день он сам во всем сознался директору фирмы, который сразу же обратился в милицию. Октябрьским (г.Минска) РОСК в отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон) УК.-0-