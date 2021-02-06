В Минске нетрезвый водитель не справился с управлением и cнес дорожные знаки

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель в Минске ночью не справился с управлением и cнес дорожные знаки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня ночью около 4.30 водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем "Митсубиси", двигался по Долгиновскому тракту. Вблизи дома №188 он не справился с управлением, вошел в неуправляемый занос и наехал на дорожные знаки. Пострадавших в ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. В результате освидетельствования у водителя концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2,6 промилле.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч.1 ст.18.19 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), ч.2 ст.18.20 (эксплуатация транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности), ч.5 ст.18.22 (за совершенное ДТП) КоАП.

Госавтоинспекция напоминает, что дорога и алкоголь несовместимы, и обращается с призывом сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения по телефону 102.-0-