В Минске нетрезвый водитель после совершения ДТП пытался запутать следствие ложной версией

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин после совершения ДТП скрылся, но позже позвонил в милицию, чтобы запутать следствие ложной версией, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 4 апреля: около 18.05 на линию 102 позвонил минчанин и сообщил, что неизвестный автомобиль повредил его "Ауди". На место происшествия выбыли сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД столицы. "Заявитель в разговоре с милиционерами рассказывал о ДТП, все время путаясь в показаниях. Версия мужчины вызвала подозрения у правоохранителей. Вдобавок минчанин был нетрезв", - отметили в Госавтоинспекции.

В ходе дальнейшего разбирательства инспекторы ГАИ выяснили, что 36-летний мужчина за рулем своего "Ауди" сам совершил наезд на припаркованный на прилегающей территории напротив дома №72 по ул.Матусевича автомобиль "Мазда". После этого он оставил место происшествия. Придя домой, горе-водитель увидел видео аварии с его участием в соцсетях и позвонил в милицию, чтобы рассказать свою версию случившегося.

Мужчину доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 1,8 промилле алкоголя в организме.

В отношении нарушителя составлено три административных протокола, предусмотренных ч.12. ст.18.13 ,ч.4 ст.18.15 и ч.2. ст.18.16 КоАП.-0-