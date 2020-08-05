В Минске нетрезвый водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 4 августа. По предварительной информации, около 17.25 мужчина 1969 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по улице Горецкого со стороны улицы Чайлытко в направлении улицы Мазурова и совершил наезд на велосипедиста 2009 года рождения. Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, предварительно спешившись.

Как показали результаты медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1 промилле алкоголя в крови).

Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение.-0-