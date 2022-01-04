4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Накануне днем к инспекторам ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД столицы обратился минчанин и рассказал, что в его автомобиль въехал "Хендэ", водитель которого скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на пересечении ул.Аэродромной и ул.Чкалова.

Спустя несколько минут сотрудники ГАИ задержали виновника ДТП в соседнем дворе. 55-летний водитель спал в салоне легковушки. Милиционеры разбудили нарушителя и доставили его на освидетельствование. Результат экспертизы - 3,1 промилле алкоголя в организме мужчины.

В отношения водителя "Хендэ" составлены протоколы об административном правонарушении, а сам мужчина доставлен в медицинский вытрезвитель.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию. "Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102", - обратились к гражданам правоохранители.-0-