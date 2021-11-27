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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель во дворе врезался в автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 1.30 41-летний водитель "Фольксвагена" вблизи дома №42 по ул.Леонида Беды въехал в припаркованный "Вольво". Очевидцы вызвали ГАИ.
Прибывшие на место инцидента сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД столицы заподозрили, что виновник ДТП нетрезв. Проходить освидетельствование мужчина отказался. Водитель отстранен от управления, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.
В отношении минчанина составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.18.15 КоАП. Ему грозит штраф в 200 базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением права управлять транспортом на 5 лет.-0-