В Минске нетрезвый водитель врезался в легковушку и микроавтобус

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель въехал в легковушку и микроавтобус. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 8.20 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем "Рено", двигался по Долгиновскому тракту со стороны ул. Выготского в направлении пер.Червякова в крайней левой полосе для движения. На сужении дороги не учел безопасный боковой интервал до движущегося справа в попутном направлении автомобиля "Мерседес", в результате чего произошло столкновение. Далее нарушитель продолжил движение и совершил наезд на микроавтобус "Мерседес", после чего остановился", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля "Рено" составила 2.04 промилле.

По данному факту проводится проверка.

"Уважаемые участники дорожного движения, даже в небольших дозах алкоголь оказывает существенное влияние на мозговую деятельность: ухудшает восприятие дорожной обстановки, замедляет скорость реакции, а также влияет на способность оценивать скорость и время, что на дорогах особенно опасно. Если вы располагаете информацией, что за руль автомобиля садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102", - отметили в Госавтоинспекции.-0-