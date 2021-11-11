В Минске нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель при совершении поворота налево выехал на встречную полосу движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, в ночь с 10 на 11 ноября около 2.00 во время патрулирования в микрорайоне Юго-Запад экипажем отдела ГАИ Московского РУВД Минска был замечен автомобиль Renault. Авто при повороте налево с ул.Чюрлениса на пр.Дзержинского выехало на полосу встречного движения. "Чтобы пресечь дальнейшее нарушение, сотрудники незамедлительно подъехали к автомобилю. За рулем находился 66-летний мужчина, рядом на пассажирском сиденье - его супруга. Из салона автомобиля доносился резкий запах алкоголя", - отметили в ГАИ.

От прохождения медицинского освидетельствование мужчина отказался. Нарушитель был отстранен от управления, автомобиль помещен на охраняемую стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы.-0-