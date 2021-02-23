В Минске невнимательность водителя привела к обрыву троллейбусной контактной сети

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невнимательность водителя привела к обрыву троллейбусной контактной сети в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, инцидент произошел сегодня около 10.00. 50-летний водитель на автомобиле "Скания" ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Кунцевщина. Мужчина проявил невнимательность, допустил поднятие стрелы манипулятора, повредив троллейбусную контактную сеть. В результате обрыва провода произошла остановка троллейбусов.
В настоящее время движение возобновлено.
"Уважаемые участники дорожного движения, действуйте корректно, добросовестно, будьте внимательными и взаимовежливыми", - говорится в сообщении.-0-