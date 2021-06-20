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20 июня 2021, 13:47

В Минске ночью несколько экипажей ГАИ преследовали нетрезвого бесправника

Фото из архива
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого бесправника, который управлял чужой иномаркой. Во время погони мужчина нарушил еще несколько правил дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Вчера примерно в 23.30 на ул.Ольшевского сотрудники спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности обратили внимание на автомобиль "Мазда", который своей манерой езды выделялся из транспортного потока. Инспекторы с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации подали сигнал об остановке. Но водитель продолжил движение, увеличив скорость. Началось преследование, в помощь инспекторам спецподразделения присоединились еще несколько экипажей ГАИ", - рассказали подробности в столичной Госавтоинспекции.

Во время погони водитель иномарки неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На ул.Пономаренко злоумышленника удалось задержать.

В ходе разбирательства выяснилось, что 37-летний мужчина не имеет права управления транспортным средством. И в момент преследования он находился в состоянии алкогольного опьянения: результат освидетельствования - 1,06 промилле алкоголя в его организме. Также установлено, что ранее минчанин неоднократно привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду на автомобиле и без прав.

В отношении нарушителя правоохранители составили административные материалы, в том числе за неповиновение законным требованиям милиционеров при исполнении ими служебных полномочий, и доставили во Фрунзенское РУВД Минска. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку.

Кроме того, за передачу управления водителю в состоянии алкогольного опьянения и без прав к ответственности привлечен и владелец "Мазда", который в момент преследования находился в салоне автомобиля в качестве пассажира.-0-

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