В Минске объявлен в розыск 11-летний школьник

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 11-летний минчанин Максим Лобасов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

3 марта около 23.00 мальчик ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 10-12 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в зеленую куртку до пояса с капюшоном на липучках, шапку шерстяную черную, джинсы синие, сапоги высокие черные.

Может гулять в торговых центрах с воздушными шарами, а также находиться вблизи точек их продаж.

Если вам известно местонахождение мальчика, просьба сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 365-02-40 или 102.-0-