В Минске обнаружили тело упавшего с высоты молодого человека

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 6 июня нашли тело молодого человека, который упал с высоты. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Вчера вечером с признаками падения с высоты около одного из домов на ул.Рабкоровской в Минске было обнаружено тело молодого человека 1995 года рождения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-