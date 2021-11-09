В Минске обвиняемый получил 2 года ограничения свободы за оскорбление судьи

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес обвинительный приговор по уголовному делу об оскорблении судьи в связи осуществлением им правосудия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстал обвиняемый 1994 года рождения, ранее не судимый.

Установлено, что фигурант, имея умысел на оскорбление судьи одного из районных судов города Минска, 1 февраля 2021 года в одном из чатов Telegram в неприличной форме опубликовал комментарий под публикацией о потерпевшей, в котором была ненормативная форма речевого выражения. Тем мужчина оскорбил судью в связи с осуществлением им правосудия.

В суде обвиняемый вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме.

Фигуранту назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговором суда удовлетворен гражданский иск о взыскании с обвиняемого материального возмещения морального вреда в пользу потерпевшей на сумму Br2 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.-0-