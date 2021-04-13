В Минске очевидец помог задержать нетрезвого водителя

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неравнодушный очевидец помог задержать нетрезвого водителя в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел во дворе дома по пр.Машерова. О том, что водитель "Рено" при движении задним ходом повредил дорожный знак, правоохранителям сообщил очевидец. Мужчина предположил, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения. До приезда сотрудников ГАИ неравнодушный минчанин достал ключи из замка зажигания и удерживал горе-водителя, чтобы тот не ушел с места происшествия.

Госавтоинспекторы отвезли 54-летнего нарушителя на освидетельствование. Однако от прохождения экспертизы он отказался.

По данному факту проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом виде мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле - 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года. Свыше 0,8 промилле - 200 БВ с лишением права заниматься определенной деятельностью на пять лет. Этот размер штрафа установлен и за отказ от прохождения освидетельствования.-0-