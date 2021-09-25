В Минске очевидцы помогли задержать нетрезвого автолюбителя

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома после звонка неравнодушных минчан задержали нетрезвого водителя.
"Со двора дома № 24 по ул.Семеняка выехал автомобиль "Пежо", которым управляет мужчина с явными признаками алкогольного опьянения", - говорилось в сообщении. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.
Экипаж сотрудников ГАИ незамедлительно выбыл в указанное место. До прибытия милиционеров прохожим удалось остановить автомобиль и вытащить ключи с замка зажигания.
Затем они передали нарушителя правоохранителям, которые отвезли мужчину на освидетельствование. Экспертиза показала 2,6 промилле алкоголя в его организме.
На данный момент отношении 38-летнего минчанина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь.
Нарушитель доставлен в вытрезвитель. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.
Госавтоинспекция благодарит неравнодушных граждан за проявленную внимательность и активную гражданскую позицию.-0-