18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске одному из журналистов подожгли автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 14 сентября в МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Во время проведения первоначальных мероприятий установлен факт поджога транспортного средства. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, допрошены свидетели, назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) УК. В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных произошедшему.

"Ранее мы уже сообщали о фактах поступления угроз в адрес депутатов, членов избирательных комиссий и правоохранителей, а также случаях умышленного повреждения их имущества. Следственный комитет обращает внимание на недопустимость совершения подобных действий, оправдывая это политическими убеждениями. Помните, в последующем они станут основанием для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности", - отметили в СК.-0-

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