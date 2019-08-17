В Минске ограбили ювелирный магазин

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из ювелирного магазина неизвестные похитили драгоценности. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В 11.40 в помещение ювелирного магазина по ул.Киселева вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МВД. На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу.-0-