В Минске ОМОН задержал изготовителей "коктейля Молотова"

13 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске 12 августа ОМОН задержал изготовителей коктейля Молотова. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В 19.40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. "При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Задержанные рассказали, что на одном из Telegram-каналов увидели рецепт коктейля Молотова. Молодые люди решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.

"Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН", - отметила Ольга Чемоданова.

Сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы. Решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.

Один из задержанных трудится на стройке, другой безработный.-0-