Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске опрокинулась фура - пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, авария произошла сегодня около 12.50. 26-летний водитель автомашины MAN ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной. Он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-