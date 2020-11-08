8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске опрокинулся автомобиль скорой помощи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 49-летняя водитель на автомобиле Honda ехала по улице Герасименко со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Артема. На перекрестке улиц Нестерова и Герасименко, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, она не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, водитель которого двигался по улице Нестерова в направлении улицы Илимской с включенными маяками и звуковым сигналом.

В результате ДТП автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся на правый бок. Три пассажира скорой и женщина-водитель легкового авто были доставлены в медицинское учреждение для обследования. После обследования были отпущены.-0-