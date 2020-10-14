В Минске опрокинулся мотоциклист после попытки скрыться от ГАИ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель мотоцикла спровоцировал погоню ГАИ, в результате чего не справился с управлением и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 13 октября около 23.18 30-летний водитель ехал на мотоцикле Aprilia по Партизанскому проспекту со стороны улицы Селицкого в направлении МКАД. На пересечении пр.Партизанский - ул.Ангарская он проигнорировал неоднократные требования сотрудников ГАИ остановиться и продолжил движение. Это повлекло за собой преследование. Совершив разворот, мотоциклист двигался со стороны улицы Варвашени в направлении МКАД, неоднократно нарушая правила дорожного движения. На пересечении пр.Партизанский - ул.Молодежная мужчина не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка.-0-