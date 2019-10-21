В Минске осужденному за кражу снизили срок наказания по протесту прокурора

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По протесту прокурора города Минска осужденному за кражу снижен срок наказания, сообщили БЕЛТА в службе информации городской прокуратуры.

В суде первой инстанции дело рассматривалось в апреле 2019 года. Тогда суд Фрунзенского района Минска признал обвиняемого виновным и в качестве наказания назначил ему 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 25% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины (1 БВ сейчас составляет Br25,5) ежемесячно. Приговор не был обжалован и опротестован, вступил в законную силу.

Изучив это уголовное дело в порядке надзора, в столичной прокуратуре пришли к выводу, что приговор должен быть изменен, поскольку назначенное наказание слишком строгое и не соответствует тяжести преступления и личности виновного. Из описательно-мотивировочной части приговора было видно, что смягчающим ответственность обвиняемого обстоятельством суд признал возмещение им ущерба, причиненного преступлением. При этом отягчающие обстоятельства не были установлены. В прокуратуре посчитали, что срок наказания должен быть снижен до 1 года.

Прокурор города Минска принес протест в порядке надзора. С его доводами президиум Мингорсуда согласился, в результате срок наказания был снижен.

Согласно ч.1 ст.69 УК Беларуси срок или размер наказания при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, указанных в п.1, 3 и 4 ст.63 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания.-0-