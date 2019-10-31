В Минске пара из Туркменистана нашла банковскую карту и устроила шопинг за чужой счет

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники задержали молодую пару, совершившую хищение денежных средств с карты, которую минчанка забыла в банкомате, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

О том, что с утерянной банковской карты пропало порядка Br80, 57-летняя минчанка сообщила в Советское РУВД Минска. Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастны 23-летний молодой человек и его 21-летняя девушка. Известно, что в Беларусь пара приехала из Туркменистана для обучения.

В одном из банкоматов молодые люди собирались снять деньги с собственной карты, но обнаружили чужую, а увидев, что рядом никого нет, решили присвоить ее себе.

Пара приобрела 13 жетонов для проезда в метро, продукты, наушники, чехол, а также оплатила обед в ресторане быстрого питания. Чтобы использовать карту без пин-кода, покупки совершались на сумму, не превышающую Br20.

Материалы проверки переданы в СК для правовой оценки действиям фигурантов, которые могут быть квалифицированы по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.-0-