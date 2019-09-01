В Минске пара выносила из магазинов товар через магнитные рамки в специальной сумке

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пара выносила из магазинов очки, продукты и алкоголь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГУВД Мингорисполкома.
События разворачивались в Советском районе Минска. Неработающие злоумышленники - 28-летний ранее судимый минчанин со своей 31-летней подругой - соорудили ручную кладь, которая позволяла им выносить через магнитные рамки в торговых центрах товар. Таким образом, злоумышленники смогли вынести в сумке 2 пары солнцезащитных очков, продукты питания и дорогостоящий алкоголь, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Похищенные товары они продавали на улице малознакомым людям, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба составила около Br1 тыс.
Материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигурантов. В соответствии с ч. 2 ст. 205 ("Кража") Уголовного кодекса фигурантам может грозить максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.-0-