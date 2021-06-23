23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске парень на моноколесе попал под машину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 16.45. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по улице Громова со стороны МКАД в направлении улицы Слободской, при повороте налево наехал на 21-летнего парня. Молодой человек, не спешившись, пересекал проезжую часть на моноколесе по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП молодой человек с травмами доставлен в больницу. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Московского района Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту произошедшего проводится проверка.

"Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция напоминает: при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, вне зон велодорожек, пешеходу необходимо спешиваться с мобильных транспортных средств. Водителям же стоит двигаться с такой скоростью, которая позволила бы пропустить пеших участников, вплоть до полной остановки транспортного средства. Будьте предельно внимательны и осторожны", - отметили в УГАИ.-0-