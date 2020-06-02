2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске парень от имени девушек занимался лжепродажами. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 24-летний молодой человек, используя женские имена, на протяжении нескольких месяцев посредством популярной интернет-площадки размещал объявления о продаже различных товаров (норковая шуба, детские игрушки, стиральная машина). Заинтересовавшимся он предлагал перечислить ему на карту в качестве предоплаты всю сумму, обещая выслать товар почтой. Получив денежные средства, обвиняемый переставал выходить на связь.

Следователи установили, что молодой человек не намеревался исполнять принятые на себя обязательства, а указанные в объявлении вещи у него отсутствовали. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно, и применена мера пресечения в виде залога.

СК обращается к гражданам, пострадавшим от действий мошенника, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 239-26-13 или 8 (044) 500-31-11.-0-