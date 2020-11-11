В Минске парень похитил и продал на рынке 7 камер видеонаблюдения

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники городского отдела милиции №2 Фрунзенского РУВД Минска задержали неработающего 24-летнего минчанина, который в одном из дворов столицы похитил семь видеокамер, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В день преступления молодой человек, будучи пьяным, возвращался домой. В одном из дворов на улице Горецкого он обнаружил на подъездах установленные камеры видеонаблюдения. Предположив, что в случае кражи его смогут легко идентифицировать, подозреваемый сходил домой и надел защитную маску. С каждого подъезда минчанин снял записывающие устройства, а после продал на одном из рынков столицы все камеры за Br50.

Ущерб превысил Br600. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК.-0-