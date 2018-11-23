В Минске парень похитил шесть смартфонов из-за невнимательности продавцов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный Первомайский районный отдел СК расследует уголовное дело о краже: парень из-за невнимательности продавцов похитил шесть смартфонов из минского торгового центра. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Неизвестный в октябре похищал мобильные телефоны из столичного магазина на ул. Петра Мстиславца. Факты краж сняли камеры видеонаблюдения. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Борисова.

"Молодой человек при посещении магазина заметил, что работники оставляют без присмотра ключи от шкафчиков с продукцией. Он воспользовался этим и похитил ключи. В течение месяца он украл шесть мобильных телефонов, жесткий диск и смарт-часы. Общая стоимость похищенного - более Br13 тыс.", - рассказали в СК.

Действия молодого человека квалифицированы следователями по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная в крупном размере). Он подписал обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.-0-