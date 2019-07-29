В Минске парень предлагал детям попробовать наркотики

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20-летний парень предлагал детям попробовать наркотики, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, в милицию позвонила женщина, которая сообщила, что к ее ребенку в подъезде дома подходил молодой парень и предлагал попробовать наркотики. Прибывшие на место сотрудники Октябрьского РУВД Минска совместно с нарядом Октябрьского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД задержали парня и доставили в районное управление. Позже выяснилось, что минчанин с таким предложением подходил и к другим детям, которые гуляли недалеко от дома. Как оказалось, нарушитель находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и под воздействием особо опасного синтетического наркотика альфа-PVP.

Во время беседы с правоохранителями молодой человек пояснил, что покупал наркотик исключительно для себя через интернет-магазин, после чего в указанном продавцом месте находил закладку. О том, что он предлагал попробовать наркотики детям в подъезде жилого дома и на улице, задержанный не помнит и пояснил это тем, что находился под воздействием наркотиков и алкоголя.

Сотрудники Октябрьского РУВД Минска проводят проверку с целью установления канала поставки наркотиков, а также возможных покупателей.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении по части 6 статьи 17.3 ("Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения") Кодекса об административных правонарушениях Беларуси.

В случае повторного привлечения к административной ответственности за нахождение в состоянии наркотического опьянения по ст. 17.3 КоАП Беларуси лицо будет привлечено к уголовной ответственности по части 1 статьи 328 ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов") УК Беларуси. В таком случае злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

В милиции напоминают: в случае получения какой-либо информации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, необходимо незамедлительно сообщать по телефону 102.-0-