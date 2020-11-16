В Минске парень украл у жильцов хостела два ноутбука

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска установили личность парня, который украл ноутбуки у жильцов хостела, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В одном из минских хостелов 12 ноября у двух проживающих украли ноутбуки. К директору заведения с заявлением о краже обратились житель Китая и гражданка России. Оперативники установили личность похитителя. Им оказался неработающий 21-летний могилевчанин. Злоумышленника задержали в другом хостеле столицы, когда он хотел забронировать там место.

Выяснилось, что один из ноутбуков парень сдал в ломбард. Со слов задержанного, деньги ему нужны были для того, чтобы раздать долги. Сумма ущерба составила около Br3 тыс.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям парня дана правовая оценка. Известно, что фигурант ранее был судим.-0-