В Минске парни вскрыли шесть машин, а после на угнанном авто попали в ДТП

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Фрунзенского РУВД Минска задержали двоих минчан, которые ночью, проникнув в шесть автомобилей, попытались их угнать, а на одном из угнанных попали в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением о попытке угона автомобилей обратились жители района. Заявители пояснили, что неизвестные в ночное время суток проникли в их авто и выдернули провода.

Установлено, что преступление совершили неработающие приятели 23 и 26 лет. По информации оперативников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди вырвали дверную ручку в иномарке "Фольксваген". С помощью отвертки они вскрыли двери в четырех автомобилях ВАЗ-2101, где в одном из них похитили аккумулятор, а с помощью квартирного ключа попали в салон автомобиля "Ауди 80". Приятели вскрывали авто поочередно, пытаясь завести двигатели.

После длительных попыток удалось угнать машину, на которой они совершили два дорожно-транспортных происшествия с припаркованными автомобилями. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а приятели скрылись с места происшествия.

Причину своего поступка задержанные пояснить не смогли.-0-