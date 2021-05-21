21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионер "заминировал" собственный дом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на столичную милицию.

Мужчина позвонил на спецлинию службы милиции 102 и сообщил, что взорвет многоквартирный дом. Сотрудники оперативно выбыли по адресу и задержали 66-летнего пенсионера. Он пояснил, что звонил во все службы Минска, чтобы привлечь внимание к проблеме и выяснить, по какой причине отсутствует электричество во всем доме. Не получив ответа на свой вопрос от сотрудника милиции, мужчина заявил, что взорвет дом.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело. Наказание может повлечь лишение свободы сроком до 5 лет.

Милиция предупреждает: за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, предусмотрена уголовная ответственность по ст.340 УК. Ответственность за такой проступок наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет.

Если ребенку, сообщившему о ложном минировании, не исполнилось 14 лет, наступает административная ответственность для родителей, а ребенка ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.-0-