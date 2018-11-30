30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионерка убила мужа, тело почти неделю пролежало в квартире. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Тело мужчины обнаружили в его квартире утром 29 ноября. "С колото-резаной раной грудной клетки обнаружен труп мужчины 1950 года рождения. Установлено, что его 23 ноября в ссоре ножом убила жена", - проинформировали в МВД.

Оба супруга пенсионеры. Женщине 63 года.-0-