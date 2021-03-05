В Минске перекрыт канал поставки белорусок для занятия проституцией

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перекрыт канал поставки белорусок для занятия проституцией. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители вышли на 22-летнего минчанина, который вербовал девушек для занятия проституцией за рубежом.

"Молодой человек знакомился с барышнями на сайтах интим-знакомств и предлагал им поехать на заработки в Москву. Получив согласие, задержанный отправлял заказчикам фото и данные клиенток, а затем организовывал их выезд в Россию. На месте "товар" встречали подельники белоруса", - рассказали в МВД.

За каждую девушку вербовщику обещали 7000 российских рублей. Он успел уговорить троих, но отправить их помешали милиционеры.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией.-0-