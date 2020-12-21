В Минске пешеход попал под колеса автомобиля

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за наезда авто пострадал пешеход, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, инцидент произошел сегодня около 17.00. 38-летний водитель на автомобиле "Киа" двигался по Старовиленскому тракту со стороны ул.Нововиленской в направлении ул. Веры Хоружей. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Мужчина с травмами доставлен в больницу.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-