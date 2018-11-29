В Минске пешеход попал под трамвай

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пешеход в состоянии алкогольного опьянения попал под трамвай, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Трамвай в районе дома №12 по улицы Бядули наехал на пешехода, который выбежал на проезжую часть справа по ходу движения транспортного средства. По предварительной информации, у пешехода диагностирована черепно-мозговая травма средней степени тяжести и перелом скуловой кости, он госпитализирован. Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в ГАИ.

На месте работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист государственной криминалистической экспертизы по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-