В Минске пьяная женщина за рулем протаранила автомобиль - машина вылетела на остановку

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяная женщина за рулем протаранила автомобиль, который после вылетел на остановку общественного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 09.10 31-летняя женщина на автомобиле "Сузуки" двигалась по прилегающей территории и около дома №119 по проспекту Дзержинского врезалась в припаркованный автомобиль "Опель". От удара его отбросило на остановочный пункт общественного транспорта. Никто не пострадал.

"Установлено, что виновница ДТП управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - при проведении освидетельствования в ее организме выявлено 2,47 промилле", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция просит сообщать о нетрезвых водителях по телефону 102.-0-