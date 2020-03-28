В Минске пьяная женщина за рулем совершила наезд на пять автомобилей

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Мазда" совершила наезд на пять транспортных средств в одном из дворов столицы, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Первомайского РУВД Минска.

Происшествие случилось около 8.30 утра. Водитель, двигаясь на дворовой территории по ул. Калиновского 48/1, из-за несоблюдения бокового интервала столкнулась с 5 автомобилями. Результат освидетельствования нарушительницы показал 1,78 промилле алкоголя.

"Мазда" доставлена на охраняемую стоянку, ведется проверка. Женщине грозит штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.-0-