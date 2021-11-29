29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяного водителя задержал свидетель ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На телефонную линию 102 позвонил мужчина и рассказал, что по проспекту Пушкина в направлении улицы Тимирязева движется автомобиль "Рено", водитель которого ведет себя неадекватно, возможно, находится в состоянии опьянения. Неравнодушный мужчина поехал за этим автомобилем, сообщая о том, куда он движется. На пересечении улиц Тимирязева и Нарочанской 36-летний водитель "Рено" наехал на автомобиль "Пежо", после чего был задержан очевидцем до приезда сотрудников ГАИ.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2,65 промилле). В отношении водителя составлены административные материалы.

Госавтоинспекция обращает внимание: если вы видите, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.-0-