5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный бесправник протаранил два автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"4 октября около 15.10 43-летний водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по проспекту Жукова в направлении проспекта Дзержинского, в результате несоблюдения дистанции столкнулся с двумя автомобилями "Фольксваген". От удара "Вольво" выбросило за пределы проезжей части. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения", - рассказали в ГАИ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска заподозрили, что виновник аварии находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили на освидетельствование, при проведении которого в его организме обнаружено 1,78 промилле алкоголя. Также установлено, что нарушитель менее года назад уже был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.

На данный момент в отношении мужчины составлены четыре административных протокола: за управление в нетрезвом состоянии и не имея права управления, за ДТП и отсутствие допуска к участию в дорожном движении.

Как отметили в ГАИ, в случае повторного в течение года управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Ст. 317-1 УК за езду в нетрезвом виде предусмотрено серьезное наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовное законодательство предусматривает и применение специальной конфискации транспортного средства.-0-