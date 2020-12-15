15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный мужчина ходил по подъезду с муляжом гранаты и стучал в двери соседей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

14 декабря около 18.00 правоохранителям поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что мужчина с гранатой в руках ходит по подъезду и стучит в двери квартир. На место незамедлительно выбыли сотрудники Ленинского РУВД Минска совместно со следственно-оперативной и саперно-пиротехнической группами.

Сотрудников милиции встретил заявитель, который сообщил, что нарушителем порядка является его 38-летний сосед. Мужчина пояснил, что после того, как он вырвал из рук выпившего гражданина похожий на гранату предмет, тот отправился к себе домой.

При осмотре изъятого боеприпаса сотрудники саперно-пиротехнической группы установили, что это муляж. По месту жительства минчанина правоохранители обнаружили патроны и предмет, похожий на пистолет.

Проводится дополнительная проверка. Назначена экспертиза изъятых предметов.-0-