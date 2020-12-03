В Минске пьяный мужчина повредил несколько автомобилей

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителями Московского РУВД Минска задержан 29-летний житель Минского района, который повредил несколько автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в ночное время суток в минувший четверг. В оперативно-дежурную часть Московского РУВД Минска обратился житель района и рассказал, что во дворе жилого дома неизвестный ему мужчина повреждает припаркованные автомобили. На сообщение незамедлительно выбыл наряд милиции, который задержал дебошира и доставил в районное управление для разбирательств.

"Как оказалось, задержанный приехал в столицу к своему товарищу, с которым в последующем распивал алкогольные напитки. Около двух часов ночи мужчина вышел в магазин и, проходя мимо припаркованных автомобилей, нанес удары ногами и руками по иномаркам. Установлено, что своими действиями он повредил бампер и капот в автомобиле марки Renault Megane, а также одну водительскую дверь, две пассажирские двери, боковые зеркала заднего вида в автомашине Lifan. Пояснить мотив своих поступков правоохранителям он не смог", - рассказали в ГУВД.

Известно, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему предстоит возместить ущерб на сумму порядка Br600.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям правонарушителя дана правовая оценка.-0-