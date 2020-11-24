24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный мужчина повредил терминал самообслуживания, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудница Минского отделения железной дороги обратилась на линию 102 с заявлением о том, что кто-то повредил терминал самообслуживания. Женщина пояснила, что при проверке электронных аппаратов она обнаружила повреждение сенсорного экрана.

Сотрудники милиции установили, что к преступлению причастен 29-летний мужчина. Как пояснил задержанный, в вечернее время он приехал на железнодорожный вокзал, чтобы купить билет. Учитывая то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и приобрести билет у него не получилось, он начал наносить удары руками и ногами по аппарату. Материальный ущерб составил около Br320.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-