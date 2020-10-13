В Минске пьяный мужчина устроил протестную акцию и чуть не попал под колеса авто

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Барановичского района чуть не попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"12 октября в Минске прошли несанкционированные мероприятия. Граждане собирались в разных районах столицы, наиболее активные и агрессивные из них задерживались сотрудниками милиции", - рассказали в ГУВД.

Так, около 24.00 на проспекте Независимости были задержаны находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жители Барановичского района, устроившие протестную акцию. Один из задержанных - 25-летний рабочий одной из птицефабрик во время проведения акции выходил на проезжую часть прямо перед проезжающими по проспекту машинами. Его 29-летний друг пытался вернуть мужчину в безопасное место, однако разгоряченный спиртным молодой человек рвался в бой - на проезжую часть, где чуть не попал под колеса проезжающих авто. Сотрудники милиции предотвратили опасные последствия и доставили мужчин в РУВД для разбирательства.

Мужчины пояснили, что около 18.00 приехали в столицу прогуляться. "25-летний мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время является подозреваемым в деле о хищении имущества, совершенном в сентябре этого года. Кроме того, он 6 раз привлекался к административной ответственности. Его 29-летний друг официально нигде не работает, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности", - добавили в ГУВД.-0-