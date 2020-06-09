9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный таксист врезался в ограждение автостоянки, сообщили БЕЛТА в МВД.

По предварительной информации, авария произошла сегодня около 17.10. На улице Алтайской 41-летний водитель такси не справился с управлением и наехал на ограждение автостоянки. В аварии никто не пострадал.

На место ДТП выезжали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД. Таксист был доставлен на медицинское освидетельствование: концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 2,9 промилле.

В МВД напомнили, что вождение в пьяном виде влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное в течение года аналогичное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность и конфискация автомобиля.-0-