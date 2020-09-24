В Минске пьяный водитель блокировал движение, а затем наехал на инспектора ГАИ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин блокировал движение, а затем наехал на инспектора ГАИ. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 23 сентября некоторые интернет-ресурсы распространили информацию о задержании водителя Volkswagen Passat на столичном проспекте Дзержинского, по-своему интерпретировав события. Сотрудники ГАИ Московского РУВД Минска в составе двух экипажей преследовали автомобиль, который сначала подрезал пассажирский автобус, а затем блокировал движение в районе проспекта Дзержинского - улицы Щорса", - рассказала Ольга Чемоданова.

Пытаясь скрыться, водитель заехал на дворовую территорию по улице Разинской. Когда инспектор вышел из служебной машины и направился к нарушителю, тот начал двигаться задним ходом. В результате столкнулся со служебным авто, а затем наехал на госавтоинспектора. С травмой ноги сотрудник милиции госпитализирован.

30-летний минчанин был задержан и доставлен на освидетельствование, результаты которого показали наличие алкогольного опьянения. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям нарушителя. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-