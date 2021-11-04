В Минске пьяный водитель "БМВ" повредил шесть авто

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель "БМВ" повредил шесть авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, инцидент произошел 3 ноября около полуночи. Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГАИ Московского района Минска получили информацию о двух ДТП на пр. Газеты "Звезда". Водитель автомобиля "БМВ" задел припаркованные во дворах транспортные средства и покинул место происшествия.

Выяснилось, что виновник, двигаясь по местному проезду пр. Газеты "Звезда", столкнулся с автомобилями "Шевроле", "Опель" и уехал, не останавливаясь. Далее он повредил еще четыре машины: "Сеат", "Хендай" и два "БМВ". В результате он скрылся с места происшествия и направился в сторону своего дома.

Инспекторы отдела ГАИ Московского РУВД Минска задержали нарушителя. Им оказался 35-летний минчанин. Медицинское освидетельствование показало 2.85 промилле алкоголя в организме водителя.

В результате инцидента никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Автомобиль правонарушителя помещен на охраняемую стоянку.

"Каждому следует помнить о том, что, садясь за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии, он подвергает риску как собственную жизнь, так и других участников дорожного движения", - отметили в УГАИ.-0-