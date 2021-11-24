В Минске пьяный водитель иномарки сбил пешехода на островке безопасности

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель иномарки совершил ДТП в Первомайском районе столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, происшествие случилось сегодня около 7 вечера. Водитель автомобиля ВMW двигался по ул. Курсанта Гвишиани со стороны ул.Рогачевской в направлении ул.Пономарева. При повороте направо на ул. Героев 120-й дивизии водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору светофорного объекта, расположенного на островке безопасности. В результате ДТП пострадала женщина 1962 года рождения, которая в это время находилась на островке. Пешеход доставлена в медицинское учреждение.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля, мужчина 1985 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования степень опьянения составила 2,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, с 2015 года у него истек срок действия водительского удостоверения.

По факту ДТП проводится проверка.-0-